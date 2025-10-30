Дайч о своих словах про Аморима и «МЮ»: «Кликбейт убивает все, я уважаю всех тренеров. Я предполагал, что базовые принципы сработали бы лучше, но Рубен проявил гибкость и добился результата»

Шон Дайч объяснил свои слова о работе Рубена Аморима в «МЮ».

В мае нынешний тренер «Ноттингем Форест» заявил : «Лучше бы Амориму побыстрее выиграть несколько матчей. Думаю, если бы я пришел туда и поставил свою игру, мы одержали бы больше побед. Просто 4-4-2, дать игрокам базовые принципы. Там есть хорошие футболисты, нет смысла слишком многому их учить».

Перед матчем с «Ноттингемом» в 10-м туре АПЛ главный тренер «МЮ» прокомментировал слова Дайча: «Мы выиграли бы больше при 4-4-2, возможно, но у меня свой стиль. Шон знает, что говорить – одно, а тренировать – другое».

«Я не сомневаюсь в нем как в человеке и никогда бы этого не сделал. Кликбейт убивает все. Я также говорил, что хочу, чтобы тренерам давали время, и что ему нужно дать полсезона, чтобы он продолжил свою работу. Я испытываю максимальное уважение ко всем тренерам. Я уверен, что его пиарщики дали ему это понять.

Я предположил, что, возможно, базовые принципы работали бы лучше, но они изменили свой стиль, так что он молодец. Это касается не только их философии, но и их стиля. Они быстрее атакуют, играют плотнее при возвращении к схеме. Это работа тренера. Это не значит, что он полностью изменил свою философию, он просто приспосабливается к тому, с чем имеет дело, так что все в порядке. Он проявил немного гибкости, и они добились результатов», – сказал главный тренер «Ноттингем Форест».