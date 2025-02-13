НБА. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Миннесота» сразится с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Хьюстон » примет на своей площадке «Голден Стэйт », «Миннесота » дома сразится с лидером Западной конференции «Оклахомой». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.