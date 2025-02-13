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Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» в гостях у «Гента», «Хайденхайм» против «Копенгагена»

В Лиге конференций пройдут первые стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

«Панатинаикос» сыграет в гостях с «Викингуром», «Бетис» – с «Гентом», «Хайденхайм» встретится на выезде с «Копенгагеном».

Лига конференций

Стыковые матчи

Первые игры

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги конференций

Статистика Лиги конференций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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