Лига Европы. Стыковые матчи. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Мидтьюлланда», ПАОК Чалова и Оздоева примет ФКСБ, «Рома» против «Порту»
В Лиге Европы пройдут первые стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
«Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет в гостях с «Мидтьюлландом», ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева примет ФКСБ, «Фенербахче» Жозе Моуринью встретится дома с «Андерлехтом», «Рома» проведет выездной матч с «Порту».
Лига Европы
Стыковые матчи
Первые игры
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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