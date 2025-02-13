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КХЛ. «Авангард» сыграет с «Амуром», ЦСКА – с «Сочи», СКА против «Барыса», московское «Динамо» примет «Спартак»

«Авангард» сыграет с «Амуром» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА будет противостоять «Барысу», ЦСКА – «Сочи», московское «Динамо» примет «Спартак».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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