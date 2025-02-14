Сборная США забросила 3 шайбы за 2:45 в начале 3-го периода матча с Финляндией на Турнире четырех наций. Отличились братья Ткачаки и Генцел
Сборная США забросила 3 раза за 2:45 в начале 3-го периода игры с Финляндией.
Американцы разгромили финнов (6:1) в Монреале в рамках Турнира четырех наций.
После двух периодов счет был 2:1 в пользу сборной США.
В начале третьего игрового отрезка американцы забросили три шайбы подряд за 2 минуты 45 секунд, сделав счет 5:1.
Отличились форварды Мэттью Ткачак (в большинстве, 40:15), Джейк Генцел (40:26) и Брэди Ткачак (второй гол в матче, 43:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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