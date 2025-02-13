Сотрудник ФИФА арестован в США по подозрению в сексе с 14-летним мальчиком. Его отстранили от работы

Сотрудника ФИФА арестовали в США по подозрению в сексуальной связи с подростком.

Sky News со ссылкой на Miami Herald сообщает, что в прошлую пятницу в Майами был задержан Джек Коулз, возглавлявший отдел FIFA Sound, который занимается организацией музыкального сопровождения мероприятий и трансляций организации. Британца подозревают в половой связи с 14-летним мальчиком.

Утверждается, что Коулз познакомился с подростком через приложение для знакомств во время рабочей поездки в Цюрих в октябре 2024 года – при этом мальчик сказал, что ему 16 лет.

На прошлой неделе Коулз вновь попытался встретиться с ним и был задержан в отеле недалеко от офиса ФИФА в Майами, открытого в 2023 году в рамках подготовки к ЧМ-2026 .

Сообщается, что сотрудник ФИФА находится под следствием по обвинению в поездке в США с намерением вступить в незаконные сексуальные отношения с несовершеннолетним. ФИФА отстранила Коулза от работы.

«ФИФА осведомлена о судебном разбирательстве в Майами. Предполагаемые нарушения являются серьезными, носят личный характер и не связаны с его работой в ФИФА.

Данное лицо было отстранено от всех обязанностей немедленно и до дальнейшего уведомления. На данный момент ФИФА не может дать больше комментариев», – говорится в заявлении организации.