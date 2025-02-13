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  • Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» подаст в суд на президента клуба за увольнение: «Я показал результат хирургической операции. Это была ошибка коммуникации»
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Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» подаст в суд на президента клуба за увольнение: «Я показал результат хирургической операции. Это была ошибка коммуникации»

Уволенный из «Лацио» дрессировщик орла-талисмана подаст в суд на главу клуба.

Ранее сообщалось, что 56-летний Хуан Бернабе перенес операцию по протезированию полового члена и выкладывал в соцсети фото и видео с результатами процедуры. Он снимал пенис в эрегированном состоянии под разными углами. За это дрессировщика уволили.

«Я показал результат хирургической операции в социальных сетях с помощью тридцатисекундного видео. С моей стороны было ошибкой не подумать, что в Италии это плохо воспримут. Это была ошибка коммуникации, но я считаю, что как только я извинился, этот вопрос также мог быть закрыт.

Президент Лотито считается пророком этики. Мне сказали, что я оскорбил принципы клуба. Мне интересно, применялся бы этот этический кодекс также к футболисту, который стоит миллионы евро.

Я подам на Лотито в суд. Я на 100% сотрудничаю с итальянской системой правосудия», – заявил Бернабе на радио CRC.

Бернабе сотрудничал с римским клубом с 2011 года – перед каждым домашним матчем он выпускал орла, который пролетал над стадионом. В 2021 году «Лацио» отстранил мужчину на 4 игры за фашистское приветствие на стадионе.

Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» не вернется в клуб. Лотито считает, что этот поступок хуже фашистского приветствия мужчины в 2021-м

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Calciomercato
logoЛацио
животные и спорт
logoсерия А Италия
logoКлаудио Лотито
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