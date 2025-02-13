Волейболистка Бровкина покинула «Локомотив» после конфликта с Каракурт

Волейбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе блокирующей Юлии Бровкиной.

Бровкиной 23 года, она выступала за калининградский клуб с 2018 года.

«Благодарим Юлю за те шесть лет, что она выступала за «Локо»! За вклад в победы нашей команды, за ее самоотдачу, за мощные блоки и быстрые атаки.

Спасибо за творческий подход, умение вдохновить и поддержать подруг в трудную минуту», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В начале февраля в СМИ появилась информация, что волейболистки «Локомотива» Эбрар Каракурт и Юлия Бровкина подрались в раздевалке.

По информации портала Volley News, конфликт между турчанкой и россиянкой начался во время тренировки. Уже в раздевалке он перерос в драку, которую пришлось разнимать одноклубницам. Позже Каракурт сильно повредила машину Бровкиной на парковке арены, этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения.

Сообщалось, что Эбрар выдвинула руководству клуба ультиматум, из‑за которого россиянку отправили во вторую команду «Локомотива ».

Бровкина продолжит карьеру в «Заречье-Одинцово ».

Драка волейболисток в раздевалке: это звезды «Локо» Каракурт 🆚 Бровкина, потом досталось машине