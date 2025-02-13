Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic убрали российский флаг напротив фамилии Большунова в стартовом протоколе
Организаторы Sudtirol Moonlight Classic убрали российский флаг из старт-листа.
Гонка проходит в итальянском Сейзер Альм.
В классическом масс-старте на 30 км принимает участие трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Ранее он был заявлен под флагом России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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