«В Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городе все наоборот». Савичев о жизни в Европе
Юрий Савичев заявил, что в Германии дороги хуже, чем в России.
«Скучаю по людям: хочется повидаться, пообщаться. Когда приезжаешь в Москву, думаешь: «Е-мое, а как ехать-то?» Столько новых станций, переходов, пересадок!
Еще постоянно говорят про дороги. Я могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городской среде все наоборот», – сказал автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 Савичев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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