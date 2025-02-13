«В Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городе все наоборот». Савичев о жизни в Европе

Юрий Савичев заявил, что в Германии дороги хуже, чем в России.

«Скучаю по людям: хочется повидаться, пообщаться. Когда приезжаешь в Москву, думаешь: «Е-мое, а как ехать-то?» Столько новых станций, переходов, пересадок!

Еще постоянно говорят про дороги. Я могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городской среде все наоборот», – сказал автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 Савичев.