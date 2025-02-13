Воспитанник «Зенита» Симонян о Швейцарии: «Превышение скорости чуть ли не равносильно убийству. В тюрьму могут посадить, если едешь 80 км/ч, а не 30. Игроку «Базеля» запретили въезд в страну»
Воспитанник «Зенита» в прошлом выступал за швейцарские клубы «Цюрих» и «Ле Мон». Сейчас полузащитник играет за «СКА Хабаровск».
– Слышал, что в Швейцарии есть странные законы. Сталкивались с чем-то таким?
– Да, есть такие моменты. Есть одна странность: превышение скорости, причем незначительное, чуть ли не равносильно убийству. Могут прям серьезные меры к тебе применить. Если, где нужно ехать 30 км/ч, ты проедешь 80, то и в тюрьму могут посадить за это.
– Даже если ты футболист?
– Да, вообще спокойно. Им без разницы будет. Была история такая, что вроде бы футболист «Базеля», что еще круче, в зоне 30 км/ч проехал 80 или больше. И каким-то чудом он смог сбежать в Германию. Но после этого инцидента ему пожизненно запретили въезд в Швейцарию.
– У вас были штрафы?
– Да, не без этого (смеется.)
– А какой самый большой?
– Тысяча долларов. За то, что я проехал больше 80 км/ч, помню, около ста километров скорость была.
В общем, с этим там строго. Пришлось оплачивать, – рассказал Симонян.
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