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  • Воспитанник «Зенита» Симонян о Швейцарии: «Превышение скорости чуть ли не равносильно убийству. В тюрьму могут посадить, если едешь 80 км/ч, а не 30. Игроку «Базеля» запретили въезд в страну»
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Воспитанник «Зенита» Симонян о Швейцарии: «Превышение скорости чуть ли не равносильно убийству. В тюрьму могут посадить, если едешь 80 км/ч, а не 30. Игроку «Базеля» запретили въезд в страну»

Артем Симонян рассказал про наказания за превышение скорости в Швейцарии.

Воспитанник «Зенита» в прошлом выступал за швейцарские клубы «Цюрих» и «Ле Мон». Сейчас полузащитник играет за «СКА Хабаровск».

– Слышал, что в Швейцарии есть странные законы. Сталкивались с чем-то таким?

– Да, есть такие моменты. Есть одна странность: превышение скорости, причем незначительное, чуть ли не равносильно убийству. Могут прям серьезные меры к тебе применить. Если, где нужно ехать 30 км/ч, ты проедешь 80, то и в тюрьму могут посадить за это.

– Даже если ты футболист?

– Да, вообще спокойно. Им без разницы будет. Была история такая, что вроде бы футболист «Базеля», что еще круче, в зоне 30 км/ч проехал 80 или больше. И каким-то чудом он смог сбежать в Германию. Но после этого инцидента ему пожизненно запретили въезд в Швейцарию.

– У вас были штрафы?

– Да, не без этого (смеется.)

– А какой самый большой?

– Тысяча долларов. За то, что я проехал больше 80 км/ч, помню, около ста километров скорость была.

В общем, с этим там строго. Пришлось оплачивать, – рассказал Симонян.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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