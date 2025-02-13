СКА первым забросил 200 шайб в регулярке. У петербуржцев 8 сезонов с 200+ голами – больше всех
СКА первым забил 200 голов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга противостоит «Барысу» (3:1, второй период) в выездном матче.
СКА стал первой командой в текущем сезоне, забросившей 200 шайб в регулярном чемпионате.
У петербургского клуба 8 сезонов с 200+ забитыми голами – это рекорд. ЦСКА и «Салават Юлаев» достигали отметки в 200 голов в 3 сезонах, «Динамо» – в двух.
У «Локомотива», «Торпедо», «Спартака», Металлурга», «Авангарда» и «Северстали» по 1 такому сезону.
СКА пропустил 151-й гол – это клубный антирекорд. В сезоне-2022/23 было 150 шайб
Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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