СКА первым забросил 200 шайб в регулярке. У петербуржцев 8 сезонов с 200+ голами – больше всех

СКА первым забил 200 голов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга противостоит «Барысу » (3:1 , второй период) в выездном матче.

СКА стал первой командой в текущем сезоне, забросившей 200 шайб в регулярном чемпионате.

У петербургского клуба 8 сезонов с 200+ забитыми голами – это рекорд. ЦСКА и «Салават Юлаев » достигали отметки в 200 голов в 3 сезонах, «Динамо » – в двух.

У «Локомотива », «Торпедо », «Спартака », Металлурга », «Авангарда » и «Северстали» по 1 такому сезону.

СКА пропустил 151-й гол – это клубный антирекорд. В сезоне-2022/23 было 150 шайб

Ротенберг об антирекорде СКА по пропущенным: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?»