  Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич – голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев – наследник Уткина по реакции»
Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич – голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев – наследник Уткина по реакции»

Дмитрий Шнякин: «Матч» слабее Okko в чем-то? Генич – голос российского футбола.

Дмитрий Шнякин высказался о критике в адрес комментаторов «Матч ТВ».

«У каналов [«Матч ТВ» и Okko] гораздо больше общего, чем вы думаете. И когда мне рассказывают про какой-то там другой профессионализм/показ… 🤣 Смех.

Безусловно, важны исполнители. Да, Уткина и Розанова нигде нет, в принципе сравнивать кого-то с двумя легендами бессмысленно. На «Окко» отличная банда ребят: из молодых лично мне нравятся Борисов и Алхазов, прибавляет Виноградов, обожаю своего папу-комментатора Саприна, Елагин – легендарный, Керимов – топ-уровень.

Обратите внимание на Комина и Качанова – ребята тьму лет мощно и умно работали на «Матче» редакторами, а сейчас классно развиваются в роли комментаторов. Да много кого отметить можно.

Но. А что, «Матч» слабее в чем-то? Я сейчас без налета патриотизма спрашиваю. Генич и Минин кого-то слабее? Костя – голос российского футбола, он и Черданцев – самые известные футбольные комментаторы страны. А если брать навык рассуждений о росфутболе, то рядом с Геничем вообще никто не стоял.

А Трушечкин? Мало комментаторов с таким же русским языком.

Нец, Пирожков, Кытманов, Мосс и так далее – стабильнейший уровень. Свой зритель у Меламеда.

Обратите внимание, как удачно и уместно работают нижними коммами на РПЛ Дурасов и Пойда. Нагучев (если не рассказывает про персоналку «Аталанты») – это просто элита. Наследник Уткина по реакции, вычурный, узнаваемый стиль (суперважно для комментатора), а еще Рома, как и я, уже как года 2-3 пришел к пониманию простого и важного: футбол превыше всего, комментарий игры важнее мусорных и неуместных рассказов (ну, если они действительно неуместны)», – написал Шнякин.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал комментатора Дмитрия Шнякина
