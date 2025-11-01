Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Седьмой пенальти в шести матчах, обидно. Связываю их с нашей нелепостью в первую очередь»
Шпилевский прокомментировал частые пенальти в ворота «Пари НН».
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что частые пенальти в ворота его команды связаны с нелепыми действиями футболистов, а не с судейством.
В пятницу «Пари НН» уступил ЦСКА 0:2. Первый гол нижегородская команда пропустила с пенальти.
«Седьмой пенальти в шести матчах, очень обидно. В первую очередь связываю пенальти с нашей нелепостью. Немного недоволен переходами в атаку, но моменты были, иногда футболисты играют без ворот, забывают, что матч состоит из забитых мячей.
Но в целом думаю, что ребята показали топовый матч, явная разница в классе, поэтому что-то говорить про ребят нет смысла. Удачи ЦСКА», – сказал Шпилевский.
