  • Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Седьмой пенальти в шести матчах, обидно. Связываю их с нашей нелепостью в первую очередь»
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Седьмой пенальти в шести матчах, обидно. Связываю их с нашей нелепостью в первую очередь»

Шпилевский прокомментировал частые пенальти в ворота «Пари НН».

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что частые пенальти в ворота его команды связаны с нелепыми действиями футболистов, а не с судейством. 

В пятницу «Пари НН» уступил ЦСКА 0:2. Первый гол нижегородская команда пропустила с пенальти.

«Седьмой пенальти в шести матчах, очень обидно. В первую очередь связываю пенальти с нашей нелепостью. Немного недоволен переходами в атаку, но моменты были, иногда футболисты играют без ворот, забывают, что матч состоит из забитых мячей.

Но в целом думаю, что ребята показали топовый матч, явная разница в классе, поэтому что-то говорить про ребят нет смысла. Удачи ЦСКА», – сказал Шпилевский.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
