Килиан Мбаппе: «Реал» – лучший клуб мира, «ПСЖ» – один из лучших. У «Мадрида» более богатая история, культура тоже разная»

Килиан Мбаппе назвал «Реал» лучшим клубом мира.

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе сравнил мадридский клуб и «ПСЖ ».

– В чем заключается основное различие между «ПСЖ» и «Реалом»?

– Это очень разные клубы с разной историей. «ПСЖ» – гораздо более молодой клуб, а «Реал» существует гораздо дольше и имеет более богатую историю. Культура у них тоже разная.

Без сомнения, «Реал» – лучший клуб в мире, но «ПСЖ» тоже входит в число лучших. Это два разных подхода к футболу, и я горжусь тем, что был частью «Реала» и «Парижа», – сказал француз.