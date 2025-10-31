Килиан Мбаппе: «Реал» – лучший клуб мира, «ПСЖ» – один из лучших. У «Мадрида» более богатая история, культура тоже разная»
Килиан Мбаппе назвал «Реал» лучшим клубом мира.
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе сравнил мадридский клуб и «ПСЖ».
– В чем заключается основное различие между «ПСЖ» и «Реалом»?
– Это очень разные клубы с разной историей. «ПСЖ» – гораздо более молодой клуб, а «Реал» существует гораздо дольше и имеет более богатую историю. Культура у них тоже разная.
Без сомнения, «Реал» – лучший клуб в мире, но «ПСЖ» тоже входит в число лучших. Это два разных подхода к футболу, и я горжусь тем, что был частью «Реала» и «Парижа», – сказал француз.
