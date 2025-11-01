Пеп Гвардиола: «В Мюнхене слышал, что АПЛ сложнее, каждый может обыграть каждого. «Сити» с «Ливерпулем» изменили это, но сейчас все возвращается. Как и в НБА, тут нет доминирующего клуба»
Пеп Гвардиола сравнил АПЛ с НБА по уровню конкуренции.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что конкуренция в АПЛ снова выросла.
«Помню, когда я был в Мюнхене, все время были слухи о том, что в Англии сложнее, а каждый может обыграть каждого.
Возможно, мы с «Ливерпулем» изменили эту динамику за счет своей стабильности, каждый раз набирая больше 90 очков. Но сейчас, возможно, АПЛ вернулась к тому, чем всегда была: тут каждый может обыграть каждого.
Это хорошо. Как и в НБА, здесь нет доминирующей команды. В последние 4-5 лет всегда были разные команды. Это хорошо для болельщиков и в плане шоу», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
