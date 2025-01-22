Агенты Угальде запустили информацию о его возможном уходе из «Спартака», чтобы добиться повышения зарплаты до 3 млн евро в год и 1 млн евро комиссионных. У клуба нет предложений по форварду (Mash)
Агенты Манфреда Угальде шантажируют «Спартак», добиваясь повышения зарплаты.
Mash сообщает, что представители форварда на фоне повышения его результативности в Мир РПЛ потребовали от «Спартака» повышения зарплаты костариканца с 1,7 до 3 млн евро в год, а также комиссионных для себя в размере 1 млн евро.
Чтобы вынудить клуб согласиться на требования, агенты Угальде запустили через СМИ и блогеров информацию о возможном уходе форварда – сообщалось, в частности, об интересе «ПСЖ», а также «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Челси».
Утверждается, что на самом деле «Спартак» не получал конкретных предложений по игроку.
Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ – на счету костариканца 15 голов в 18 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mash
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