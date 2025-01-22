«Спартак» и Селихов расторгнут контракт. Клуб выплатит голкиперу около 700 000 евро («СЭ»)
«Спартак» расторгнет контракт с Александром Селиховым.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» выплатит вратарю всю зарплату за оставшийся срок контракта, который истекает летом – это около 700 тысяч евро.
Ранее красно-белые уведомили Селихова о решении не брать его на второй тренировочный сбор. Сообщалось об интересе к голкиперу из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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