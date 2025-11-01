«Дортмунд» выиграл 4-й матч подряд и вышел на 2-е место в Бундеслиге
«Боруссия» Дортмунд продлила победную серию до 4 матчей.
В пятницу черно-желтые обыграли «Аугсбург» (1:0) в Бундеслиге, а ранее победили «Айнтрахт» в Кубке Германии (1:1, 4:2 пен.), «Кельн» (1:0) в Бундеслиге и «Копенгаген» (4:2) в Лиге чемпионов.
Победная серия «Боруссии» началась после того, как 18 октября она проиграла «Баварии» (1:2).
После 9 матчей дортмундцы занимают в Бундеслиге второе место, отставая на 4 очка от мюнхенцев, у которых на игру меньше.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
