1

«Дортмунд» выиграл 4-й матч подряд и вышел на 2-е место в Бундеслиге

«Боруссия» Дортмунд продлила победную серию до 4 матчей.

В пятницу черно-желтые обыграли «Аугсбург» (1:0) в Бундеслиге, а ранее победили «Айнтрахт» в Кубке Германии (1:1, 4:2 пен.), «Кельн» (1:0) в Бундеслиге и «Копенгаген» (4:2) в Лиге чемпионов. 

Победная серия «Боруссии» началась после того, как 18 октября она проиграла «Баварии» (1:2).

После 9 матчей дортмундцы занимают в Бундеслиге второе место, отставая на 4 очка от мюнхенцев, у которых на игру меньше.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2509 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Дортмунд
logoКубок Германии
logoбундеслига Германия
logoКельн
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАйнтрахт Франкфурт
logoАугсбург
logoКопенгаген
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Аугсбург», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
вчера, 21:28
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» разгромила «Кельн», «Байер» обыграл «Падерборн»
29 октября, 22:25
Чемпионат Германии. «Байер» победил «Фрайбург», «Штутгарт» обыграл «Майнц»
26 октября, 18:31
Главные новости
Терри высмеял слова о том, что «Тоттенхэм» больше «Челси»: «Шпоры» пригласили меня на матч. Сказали, что в 17:29 – экскурсия по комнате с трофеями, а в 17:30 я уже буду на трибуне»
вчера, 22:15
Ташуев о влиятельности тренеров: «Семак – шесть раз чемпион страны, Мусаев – молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. А Карпин разве что-то выиграл? Надо сначала добиться успеха»
вчера, 21:56
«Ювентус» общался с Манчини и Палладино за день до назначения Спаллетти. Готовность Лучано заключить контракт до лета с опцией продления сыграла решающую роль (Маттео Моретто)
вчера, 21:49
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Аугсбург», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
вчера, 21:28
Пеп Гвардиола: «В Мюнхене слышал, что АПЛ сложнее, каждый может обыграть каждого. «Сити» с «Ливерпулем» изменили это, но сейчас все возвращается. Как и в НБА, тут нет доминирующего клуба»
вчера, 21:23
Джейми О′Хара: «Тоттенхэм» крупнее «Челси» в мировом масштабе. У нас богатая история, а они благодаря Абрамовичу потратили много денег и купили титулы. Но больше всех в Лондоне «Арсенал»
вчера, 21:05
Килиан Мбаппе: «Реал» – лучший клуб мира, «ПСЖ» – один из лучших. У «Мадрида» более богатая история, культура тоже разная»
вчера, 20:58
Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич – голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев – наследник Уткина по реакции»
вчера, 20:49
Глава РПЛ Алаев про контракт с «Матч ТВ» на 28,5 млрд рублей: «С учетом ситуации в экономике – довольны. Время непростое. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит»
вчера, 20:41
Килиан Мбаппе: «Роналду – эталон в «Реале», номер один. Не могу сравнивать себя с ним, у меня другой путь»
вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 17:45
6 минут назад
Первая лига. «Урал» примет «Сокол», «Факел» сыграет с «Торпедо» в понедельник
16 минут назад
Дмитрий Сенников: «Краснодар» с опаской играет с сильными командами. «Спартак» может преподнести сюрприз»
32 минуты назад
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Седьмой пенальти в шести матчах, обидно. Связываю их с нашей нелепостью в первую очередь»
вчера, 21:57
Чемпионат Испании. «Хетафе» обыграл «Жирону», «Реал» сыграет с «Валенсией» в субботу
вчера, 21:56Live
Гришин о новом контракте РПЛ с «Матч ТВ»: «Это доступный канал, который смотрит вся Россия. Во всей стране не смотрят другие каналы, кроме федеральных. Я бы вообще лет на десять продлил»
вчера, 21:45
Мостовой о Заболотном: «Ноль голов – шок, за такое время хоть что-то должен был заковырять. Но не может форвард провести целый сезон без единого мяча, пусть даже запасной»
вчера, 21:31
Мбаппе не ставит себе целей по голам: «Никаких ограничений. Чем больше я забью, тем больше трофеев мы выиграем»
вчера, 21:28
Гол Гирасси принес «Боруссии» победу над «Аугсбургом» в гостях – 1:0
вчера, 21:26
34-летний Рэмзи расторг контракт с «Пумас». Он в июле перешел в мексиканский клуб
вчера, 21:14