«Фейеноорд» разгромил «Баварию» – 3:0. Мюнхенцы идут 15-ми в ЛЧ после 7 туров

«Бавария» крупно проиграла «Фейеноорду» в 7-м туре Лиги чемпионов – 0:3.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сантьяго Хименес на 21-й минуте открыл счет. На 9-й добавленной к первому тайму минуте мексиканец сделал дубль, реализовав пенальти. Аясе Уэда установил окончательный счет встречи на 89-й минуте.

Клуб из Нидерландов вышел на 11-е место в турнирной таблице. набрав 13 очков. Мюнхенцы идут 15-ми с 12 баллами.

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