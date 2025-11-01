Мбаппе не ставит себе целей по голам: «Никаких ограничений. Чем больше я забью, тем больше трофеев мы выиграем»

Килиан Мбаппе не ставит себе целей по голам.

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе заявил, что не ставит себе целей на год по забитым голам.

– Вы забили 31 гол в Ла Лиге и 44 за весь сезон. Ставили ли вы какие-либо цели или задачи на этот год?

– Нет, я никогда не ставил перед собой никаких ограничений. Моя цель – использовать каждую возможность забить и помочь команде. Чем больше голов я забью, тем больше трофеев мы сможем выиграть. Для меня всегда важно вносить вклад, будь то голы или что-то еще, что помогает нам побеждать. Это самое главное, и я собираюсь отдать этому все, – сказал француз.