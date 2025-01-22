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Огнен Короман: «Вучич – диктатор, как Сталин. В Сербии те, кто не поддерживает его, не могут нормально работать, в спорте все очень плохо»

Огнен Короман сравнил президента Сербии с Иосифом Сталиным.

– Я сейчас работаю в академии «Спарта». Это мой проект, учим детей, как играть в футбол. Я занимаю пост главного координатора академии. В планах есть возвращение в большой футбол.

– Были варианты в последнее время?

– В Сербии – нет. Я против президента Вучича, а в Сербии, кто не поддерживает президента, не может нормально работать. У нас диктатура. Вучич – диктатор, как Сталин.

У нас в спорте, в футболе в частности все вообще очень плохо. Видите, я говорю правду и из-за этого мне запрещено работать, – сказал бывший игрок «Динамо», «Крыльев Советов» и «Терека» Короман.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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Политика
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