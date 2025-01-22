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Коган о новости про кандидатов на олимпийский отбор: «Бред сумасшедших комментировать никто не собирается. Списков просто не может быть»

Коган заявил, что федерация еще не утвердила фигуристов для олимпийского отбора.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Федерация фигурного катания России (ФФККР) выбрала кандидатов в женском катании, парах и танцах на льду (Аделия Петросян, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Степанова – Иван Букин).

«Никакого утвержденного федерацией списка спортсменов на квалификацию к Олимпийским играм еще не существует. Впереди финал Гран-при России. Список будет только к 28 февраля, как и требует коммюнике ISU», – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган ТАСС.

«Бред сумасшедших комментировать никто не собирается. Списков просто не может быть! У нас впереди еще финал Гран-при. Мы до 28 февраля определимся со списками. Если у кого-то какие-то крейзи-мысли, пусть сами их публикуют», – цитирует Когана «Чемпионат».

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
ФФККР
logoСерия Гран-при России
logoОлимпиада-2026
logoISU
Александр Коган
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