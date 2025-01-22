Коган о новости про кандидатов на олимпийский отбор: «Бред сумасшедших комментировать никто не собирается. Списков просто не может быть»
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Федерация фигурного катания России (ФФККР) выбрала кандидатов в женском катании, парах и танцах на льду (Аделия Петросян, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Степанова – Иван Букин).
«Никакого утвержденного федерацией списка спортсменов на квалификацию к Олимпийским играм еще не существует. Впереди финал Гран-при России. Список будет только к 28 февраля, как и требует коммюнике ISU», – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган ТАСС.
«Бред сумасшедших комментировать никто не собирается. Списков просто не может быть! У нас впереди еще финал Гран-при. Мы до 28 февраля определимся со списками. Если у кого-то какие-то крейзи-мысли, пусть сами их публикуют», – цитирует Когана «Чемпионат».
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.
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