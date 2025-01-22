Саудовцы готовы предложить рекордные 350 млн евро за Винисиуса. Вингера «Реала» хотят пригласить в «Аль-Ахли» (Бен Джейкобс)

Саудовцы готовы потратить рекордную сумму ради подписания Винисиуса Жуниора.

Об этом рассказал журналист Бен Джейкобс в подкасте Market Madness.

«Ответ – да [саудовцы хотят подписать его], и даже очень. Он – конкретная цель.

У Вини есть пункт об отступных в 1 миллиард евро, и, очевидно, саудовцы не собираются активировать его. В январе ничего не получится. Но был выбран клуб [в который постараются пригласить бразильца]. Несмотря на то, что несколько клубов, в том числе «Аль-Наср » и «Аль-Хилаль », заявили, что хотели бы подписать игрока, рассматривается вариант с трансфером в «Аль-Ахли».

Причина этого в том, что в «Аль-Иттихаде » уже есть Бензема , в «Аль-Насре» уже есть Роналду , а у «Аль-Хилаля» – во всяком случае, пока, – есть Неймар. Если Неймар действительно уйдет, они будут пытаться подписать Мо Салаха.

И хотя в «Аль-Ахли» есть несколько невероятных игроков, включая Айвена Тоуни, Бобби Фирмино, Рияда Мареза, есть ощущение, что в «Аль-Ахли» есть место для еще одной звезды элитного уровня. Переговоры со стороной игрока уже были, и саудовцы, возможно, захотят попробовать осуществить что-то довольно дерзкое летом.

Очевидно, что это будет очень сложно осуществить в 2025 году, но вот такая информация дошла до меня – это немного похоже на отклоненное рекордное предложение по Килиану Мбаппе, когда он еще был в «ПСЖ».

Саудовцы готовы заплатить не 1 миллиард евро отступных, а 350 миллионов евро. Они думают предложить такую сумму, чтобы в мадридском «Реале» задумались: «Подождите минутку. Это слишком хорошо, чтобы от этого отказываться?»

Игрок пока не дал согласия, но следите за новостями. «Аль-Ахли», Винисиус Жуниор, лето 2025 года, 350 миллионов евро», – сказал Джейкобс.