Наместников набрал 0+2 в матче с «Колорадо», сделав пас на победный гол. У него 22 очка в 45 играх

Владислав Наместников сделал две голевые передачи в матче с «Колорадо» (3:2 ОТ).

На 39-й минуте форвард «Виннипега» ассистировал Габриэлю Виларди (2:1), а на 61-й – помог забросить решающую шайбу Нилу Пионку.

Наместников набрал 22-е (9+13) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 45 игр. При этом безголевая серия россиянина продлилась до 10 матчей.

Сегодня за 15:45 (0:36 – в большинстве, 1:00 – в меньшинстве) у Наместникова 1 бросок в створ ворот, 2 блок-шота, 2 силовых приема, 60% выигранных вбрасываний (6 из 10), полезность – «плюс 2».