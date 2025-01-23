НБА. 26 очков Ванвлита помогли «Хьюстону» одолеть «Кливленд», «Бостон» справился с «Клипперс» в овертайме и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

Вторая команда Запада «Хьюстон » на своем паркете справилась с лидером Востока «Кливленд ом», действующий чемпион «Бостон » обыграл на выезде «Клипперс » в овертайме. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.