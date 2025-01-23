НБА. 26 очков Ванвлита помогли «Хьюстону» одолеть «Кливленд», «Бостон» справился с «Клипперс» в овертайме и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
Вторая команда Запада «Хьюстон» на своем паркете справилась с лидером Востока «Кливлендом», действующий чемпион «Бостон» обыграл на выезде «Клипперс» в овертайме.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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