  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава РПЛ Алаев про контракт с «Матч ТВ» на 28,5 млрд рублей: «С учетом ситуации в экономике – довольны. Время непростое. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит»
2

Глава РПЛ Алаев про контракт с «Матч ТВ» на 28,5 млрд рублей: «С учетом ситуации в экономике – довольны. Время непростое. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит»

Глава РПЛ Алаев: довольны договоренностями с «Матч ТВ».

Александр Алаев прокомментировал продолжение сотрудничества между «Матч ТВ» и Мир РПЛ.

Сообщалось, что за 4 года лига получит за трансляции 28,5 млрд рублей.

– Как прокомментируете цену ТВ-контракта – 28,5 млрд рублей на четыре года?

– Не могу озвучивать цифры. Хочу лишь сказать следующее: с учетом текущей экономической ситуации и в целом ситуации в экономике страны мы понимаем, что непростое время. В текущих условиях очень довольны достигнутыми договоренностями. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит.

– Рассматривались ли другие варианты, кроме «Матч ТВ»?

– Рассматривались все варианты, которые доступны на рынке. Различные модели дистрибуции.

– Кто еще мог получить права?

– У «Матча» был эксклюзивный период, компания им воспользовалась. Параллельно мы вели консультации с другими контрагентами. Сегодня рассматривалось одно предложение – от «Газпром-Медиа», оно было на бумаге, – сказал президент РПЛ.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2142 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Алаев
logoМатч ТВ
бизнес
телевидение
деньги
Газпром-Медиа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
РПЛ и «Матч ТВ» объявили о новом контракте до 2030-го. Клубы поддержали единогласно
сегодня, 12:03
Сумма контракта РПЛ и «Матч ТВ» превысит 30 млрд рублей – с учетом обслуживания ВАР и продакшена
сегодня, 10:49
«Матч ТВ» и РПЛ подпишут новый контракт на трансляции. Сумма – 28,5 млрд рублей за 4 года («РБ Спорт»)
сегодня, 10:09
Главные новости
«Ювентус» общался с Манчини и Палладино за день до назначения Спаллетти. Готовность Лучано заключить контракт до лета с опцией продления сыграла решающую роль (Маттео Моретто)
5 минут назад
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Аугсбург», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
26 минут назад
Пеп Гвардиола: «В Мюнхене слышал, что АПЛ сложнее, каждый может обыграть каждого. «Сити» с «Ливерпулем» изменили это, но сейчас все возвращается. Как и в НБА, тут нет доминирующего клуба»
31 минуту назад
Джейми О′Хара: «Тоттенхэм» крупнее «Челси» в мировом масштабе. У нас богатая история, а они благодаря Абрамовичу потратили много денег и купили титулы. Но больше всех в Лондоне «Арсенал»
49 минут назад
Килиан Мбаппе: «Реал» – лучший клуб мира, «ПСЖ» – один из лучших. У «Мадрида» более богатая история, культура тоже разная»
56 минут назад
Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич – голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев – наследник Уткина по реакции»
сегодня, 20:49
Килиан Мбаппе: «Роналду – эталон в «Реале», номер один. Не могу сравнивать себя с ним, у меня другой путь»
сегодня, 20:32
Сергей Ташуев: «Лет 9 назад агенты приглашали в «Нант». Президент клуба сказал, что его не поймут, если он возьмет тренера из России. Пришел Консейсау, который поднял команду»
сегодня, 20:15
Тренер «Пари НН» Шпилевский о критике Быстрова: «Пусть Володя потренирует там, где я тренировал, и добьется тех результатов – тогда будем сравнивать»
сегодня, 19:48
Создали 3D-версию первого симулятора футбола. Попробуйте!
сегодня, 19:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о новом контракте РПЛ с «Матч ТВ»: «Это доступный канал, который смотрит вся Россия. Во всей стране не смотрят другие каналы, кроме федеральных. Я бы вообще лет на десять продлил»
9 минут назад
Мостовой о Заболотном: «Ноль голов – шок, за такое время хоть что-то должен был заковырять. Но не может форвард провести целый сезон без единого мяча, пусть даже запасной»
23 минуты назад
Мбаппе не ставит себе целей по голам: «Никаких ограничений. Чем больше я забью, тем больше трофеев мы выиграем»
26 минут назад
Гол Гирасси принес «Боруссии» победу над «Аугсбургом» в гостях – 1:0
28 минут назад
34-летний Рэмзи расторг контракт с «Пумас». Он в июле перешел в мексиканский клуб
40 минут назад
Челестини об Акинфееве в заявке: «Он хочет быть на скамейке, но не может играть, его беспокоит боль. Игорь хочет все время быть с нами»
сегодня, 20:48
«Против долларовых миллионеров игроки чувствуют себя немножко ущербно. При подготовке к «Зениту» я показывал не самые крутые видео, иначе начинают бояться». Пятибратов о мотивировании в «Факеле»
сегодня, 20:25
Овчинников о «Балтике»: «Талалаев может сделать ее чемпионом. Для москвичей Калининград – это западный колхоз, но в прошлом сезоне и Краснодар был для Москвы райцентром»
сегодня, 20:12
Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Жирону», «Реал» сыграет с «Валенсией» в субботу
сегодня, 06:25
Батраков – лучший игрок «Локомотива» в октябре
сегодня, 19:58