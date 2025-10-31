Глава РПЛ Алаев про контракт с «Матч ТВ» на 28,5 млрд рублей: «С учетом ситуации в экономике – довольны. Время непростое. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит»
Александр Алаев прокомментировал продолжение сотрудничества между «Матч ТВ» и Мир РПЛ.
Сообщалось, что за 4 года лига получит за трансляции 28,5 млрд рублей.
– Как прокомментируете цену ТВ-контракта – 28,5 млрд рублей на четыре года?
– Не могу озвучивать цифры. Хочу лишь сказать следующее: с учетом текущей экономической ситуации и в целом ситуации в экономике страны мы понимаем, что непростое время. В текущих условиях очень довольны достигнутыми договоренностями. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит.
– Рассматривались ли другие варианты, кроме «Матч ТВ»?
– Рассматривались все варианты, которые доступны на рынке. Различные модели дистрибуции.
– Кто еще мог получить права?
– У «Матча» был эксклюзивный период, компания им воспользовалась. Параллельно мы вели консультации с другими контрагентами. Сегодня рассматривалось одно предложение – от «Газпром-Медиа», оно было на бумаге, – сказал президент РПЛ.