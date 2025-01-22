«Сперс» ожидают, что Грегг Попович вернется к исполнению тренерских обязанностей
Грегг Попович должен вернуться к тренерской работе.
По словам исполнительного директора «Сан-Антонио» Ар Си Бьюфорда, в клубе ожидают, что 75-летний специалист на каком-то этапе снова будет руководить командой в качестве главного тренера.
«С каждой неделей ему становится все лучше. Мы не можем точно сказать, когда он вернется, но в какой-то момент это произойдет», – сказал Бьюфорд во Франции, где команда проведет два матча против «Индианы».
В начале ноября Попович перенес, как сообщила команда, «легкий инсульт».
Грегг тренировал «Сан-Антонио» в первых пяти матчах сезона с результатом 2-3.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: San Antonio Current
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