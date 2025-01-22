«Сперс» ожидают, что Грегг Попович вернется к исполнению тренерских обязанностей

Грегг Попович должен вернуться к тренерской работе.

По словам исполнительного директора «Сан-Антонио» Ар Си Бьюфорда , в клубе ожидают, что 75-летний специалист на каком-то этапе снова будет руководить командой в качестве главного тренера.

«С каждой неделей ему становится все лучше. Мы не можем точно сказать, когда он вернется, но в какой-то момент это произойдет», – сказал Бьюфорд во Франции, где команда проведет два матча против «Индианы».

В начале ноября Попович перенес, как сообщила команда, «легкий инсульт».

Грегг тренировал «Сан-Антонио » в первых пяти матчах сезона с результатом 2-3.