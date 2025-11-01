Гришин о новом контракте РПЛ с «Матч ТВ»: «Это доступный канал, который смотрит вся Россия. Во всей стране не смотрят другие каналы, кроме федеральных. Я бы вообще лет на десять продлил»
Гришин о контракте РПЛ с «Матч ТВ»: Я бы лет на 10 продлил.
Александр Гришин прокомментировал продолжение сотрудничества между «Матч ТВ» и Мир РПЛ.
Сообщалось, что за 4 года лига получит за трансляции 28,5 млрд рублей.
«Можно только поздравить с этим. Потому что это доступный канал, который смотрит вся Россия. Не у каждого есть приложения для просмотра. Во всей России не смотрят другие каналы, кроме федеральных.
На «Матч ТВ» показывают очень много футбола. Я бы вообще лет на десять продлил такое соглашение», – сказал экс-футболист ЦСКА.
