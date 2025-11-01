Мостовой о Заболотном: «Ноль голов – шок, за такое время хоть что-то должен был заковырять. Но не может форвард провести целый сезон без единого мяча, пусть даже запасной»
Александр Мостовой: ноль голов Заболотного – шок.
Александр Мостовой удивлен тем, что Антон Заболотный еще ни разу не забил за «Спартак».
– Ноль голов Заболотного – шок. За такое время хоть что-то должен был заковырять.
– Он не забил пенальти.
– Значит, сильно нервничает из-за этой безголовой серии. Но я уверен, что он забьет еще за «Спартак». Не может же форвард провести целый сезон без единого забитого мяча. Пусть даже и запасной, – отметил экс-хавбек сборной России.
