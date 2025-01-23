«Медведев лжет. «Зенит» отправил нам документы о трансфере игрока, а Погорелов вчера подтвердил, что между клубами все улажено». Президент «Палмейраса» о словах про отсутствие соглашения
Председатель правления «Зенита», комментируя переход Клаудиньо в «Аль-Садд», сообщил, что катарцы сделали лучшее предложение.
«У нас не было соглашения с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с командой из Катара. В итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, который принял решение присоединиться к «Аль-Садду», – заявил Медведев.
Президент «Палмейраса» выразила недовольство этими словами.
«Глава «Зенита» лжет. «Палмейрас» договорился с российским клубом насчет покупки Клаудиньо. «Зенит» отправил нам документ о трансфере футболиста.
Вообще говоря, собственный спортивный директор «Зенита» (исполнительный директор Максим Погорелов – Спортс”) подтвердил нам вчера днем, что между клубами все улажено.
Если «Зенит» или сам игрок изменили решение – ладно. Но ложь я принять не могу», – сказала Лейла Перейра.
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