«Медведев лжет. «Зенит» отправил нам документы о трансфере игрока, а Погорелов вчера подтвердил, что между клубами все улажено». Президент «Палмейраса» о словах про отсутствие соглашения

Президент «Палмейраса» опровергла заявление Александра Медведева.

Председатель правления «Зенита», комментируя переход Клаудиньо в «Аль-Садд», сообщил, что катарцы сделали лучшее предложение.

«У нас не было соглашения с уважаемым «Палмейрасом ». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с командой из Катара. В итоге предложение «Аль-Садда » было лучшим как для «Зенита », так и для игрока, который принял решение присоединиться к «Аль-Садду», – заявил Медведев.

Президент «Палмейраса» выразила недовольство этими словами.

«Глава «Зенита» лжет. «Палмейрас» договорился с российским клубом насчет покупки Клаудиньо . «Зенит» отправил нам документ о трансфере футболиста.

Вообще говоря, собственный спортивный директор «Зенита» (исполнительный директор Максим Погорелов – Спортс”) подтвердил нам вчера днем, что между клубами все улажено.

Если «Зенит» или сам игрок изменили решение – ладно. Но ложь я принять не могу», – сказала Лейла Перейра.