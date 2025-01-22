Барриос останется в «Зените» на следующий сезон, агент подтвердил. Колумбиец играет за клуб с 2019 года

Вильмар Барриос останется в «Зените» на следующий сезон.

31-летний колумбиец играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. В текущем сезоне хавбек провел за «Зенит » 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

– Останется ли Барриос в клубе на следующий сезон?

– Да, – заявил агент игрока Луис Фелипе Поссо.

Действующее соглашение Барриоса с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года.

«Зенит» продаст Клаудиньо «Аль-Садду» за 20 млн евро (CNN Brasil)