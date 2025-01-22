Барриос останется в «Зените» на следующий сезон, агент подтвердил. Колумбиец играет за клуб с 2019 года
Вильмар Барриос останется в «Зените» на следующий сезон.
31-летний колумбиец играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. В текущем сезоне хавбек провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
– Останется ли Барриос в клубе на следующий сезон?
– Да, – заявил агент игрока Луис Фелипе Поссо.
Действующее соглашение Барриоса с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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