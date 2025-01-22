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  • «Зидан мог перейти в «Ньюкасл» за 1,2 млн в 1996-м. Но их скаут ответил: «Он подойдет «Вулвс» с последнего места в Чемпионшипе в лучшем случае». Экс-агент Силкман о Зинедине
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«Зидан мог перейти в «Ньюкасл» за 1,2 млн в 1996-м. Но их скаут ответил: «Он подойдет «Вулвс» с последнего места в Чемпионшипе в лучшем случае». Экс-агент Силкман о Зинедине

Барри Силкман рассказал, что Зинедин Зидан мог перейти в «Ньюкасл» в 1996 году.

«Мне рассказали о талантливом 24-летнем атакующем полузащитнике «Бордо», и я отправился посмотреть на него. Его звали Зинедин Зидан. Мне потребовалось пять минут, чтобы понять, что парень станет кем-то особенным.

При Кевине Кигане я привел в «Ньюкасл» несколько хороших игроков, и каждый из них добился успеха. Зидан казался идеальным вариантом.

Это было 7 января 1996 года, и я сказал Кевину, что он может купить Зидана за 1,2 миллиона фунтов – это была большая сумма. Я умолял Кевина подписать его, но в итоге он сказал мне, что главный скаут клуба считает, что Зидан недостаточно хорош.

Жаль, что я не сохранил факс, который мне прислали из «Ньюкасла», где главный скаут заявил: «Силки сильно переоценил игрока. В лучшем случае он подойдет для «Вулвс», которые сейчас занимают последнее место в Чемпионшипе», – написал бывший футбольный агент Барри Силкман в книге The Not-So Secret Football Agent.

Зидан перешел из «Бордо» в «Ювентус» летом того же года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Sun
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