Депутат Свищев: «Трамп может пролоббировать участие России на ЧМ-2026. Те, кто против матчей с нами, никуда не денутся, будут играть, иначе сами лишатся этой возможности»

Дмитрий Свищев допустил, что новый президент США поможет российскому футболу.

«Трамп может выступить за участие России на чемпионате мира по футболу в США, если отношения между нашими странами восстановятся и вернется доверие друг к другу.

Американский президент способен пролоббировать участие российских футболистов на мировом первенстве, но сначала надо туда отобраться через квалификационный турнир. То есть должны быть задействованы все структуры, включая ФИФА и УЕФА .

Те сборные, которые сейчас выступают против матчей с российской национальной командой, никуда не денутся и будут играть. Иначе лишатся сами возможности участвовать в соревнованиях. Мы же помним, как Международная федерация тенниса наказала организаторов Уимблондонского турнира! Так что надо будет – все подстроятся под решение.

Надеемся на наших политиков, на наши федерации, на наш Олимпийский комитет, что мы все вместе добьемся реабилитации нашего спорта», – сказал депутат Государственной думы.