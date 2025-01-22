Депутат Свищев: «Трамп может пролоббировать участие России на ЧМ-2026. Те, кто против матчей с нами, никуда не денутся, будут играть, иначе сами лишатся этой возможности»
«Трамп может выступить за участие России на чемпионате мира по футболу в США, если отношения между нашими странами восстановятся и вернется доверие друг к другу.
Американский президент способен пролоббировать участие российских футболистов на мировом первенстве, но сначала надо туда отобраться через квалификационный турнир. То есть должны быть задействованы все структуры, включая ФИФА и УЕФА.
Те сборные, которые сейчас выступают против матчей с российской национальной командой, никуда не денутся и будут играть. Иначе лишатся сами возможности участвовать в соревнованиях. Мы же помним, как Международная федерация тенниса наказала организаторов Уимблондонского турнира! Так что надо будет – все подстроятся под решение.
Надеемся на наших политиков, на наши федерации, на наш Олимпийский комитет, что мы все вместе добьемся реабилитации нашего спорта», – сказал депутат Государственной думы.
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