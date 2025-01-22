ФФККР рекомендует Петросян, Мишину и Галлямова, Степанову и Букина для участия в олимпийском отборе. Кандидатуру у мужчин выберут после финала Гран-при («Матч ТВ»)
ФФККР определилась с фигуристами для квалификации на Олимпийские игры.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В танцах на льду на квалификационный турнир планируется отправить Александру Степанову и Ивана Букина, в парах – Анастасию Мишину и Александра Галлямова, в женском катании – Аделию Петросян. Все они одержали победы в своих видах на чемпионате России 2025 года.
Кандидатура у мужчин будет определена по итогам финала Гран-при России в Красноярске, который пройдет 13-17 февраля. Действующим чемпионом России является Владислав Дикиджи.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры в Милане. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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