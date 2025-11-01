  • Спортс
20

Джейми О′Хара: «Тоттенхэм» крупнее «Челси» в мировом масштабе. У нас богатая история, а они благодаря Абрамовичу потратили много денег и купили титулы. Но больше всех в Лондоне «Арсенал»

Джейми О′Хара: «Тоттенхэм» более крупный клуб, чем «Челси».

Джейми О′Хара убежден, что «Челси» преуспел благодаря тратам в эпоху Романа Абрамовича, но все равно уступает «Тоттенхэму».

– Что из себя представляет «Челси»? Понимаете, о чем я? Это большой клуб благодаря Роману Абрамовичу, разве нет?

Следует отдать должное, они потратили много денег, пару раз купили титул, но для них важный матч – это матч против «Тоттенхэма». И нас это не волнует.

– Почему большинство крупнейших дерби Лондона – против «Тоттенхэма»?

– Потому что мы самый большой клуб Лондона.

В мировом масштабе «Тоттенхэм» более значимый клуб, чем «Челси». У нас богатая история.

Хоть мне и неприятно говорить это, но «Арсенал», наверное, самый большой клуб Лондона на международном уровне, учитывая его историю и игру в эпоху АПЛ.

«Челси» – большой клуб благодаря Абрамовичу, благодаря тому, что приводил футболистов. Но в мировом масштабе «Тоттенхэм» более крупный клуб, – сказал бывший хавбек «шпор».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Talksport
