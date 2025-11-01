34-летний Рэмзи расторг контракт с «Пумас». Он в июле перешел в мексиканский клуб
Аарон Рэмзи расторг контракт с «Пумас».
Аарон Рэмзи покинул мексиканский «Пумас», расторгнув контракт.
34-летний хавбек стал свободным агентом.
Рэмзи в июле перешел в «Пумас». Валлиец провел 6 матчей в чемпионате Мексики и забил один гол.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
