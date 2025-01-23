НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Коламбусом», «Колорадо» – с «Виннипегом», «Флорида» против «Лос-Анджелеса»
«Нью-Джерси» примет «Бостон» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Торонто» сыграет с «Коламбусом», «Колорадо» – с «Виннипегом», «Лос-Анджелес» будет противостоять «Флориде».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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