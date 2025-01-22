«Динамо» оштрафует Бителло на месячную зарплату за неявку на сборы. Игрок не выходит на связь с клубом (Дмитрий Дерунец)

«Динамо» оштрафует Бителло на месячную зарплату за неявку на сборы.

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник не приехал в расположение клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого».

«По моей информации, Бителло будет оштрафован на зарплату за январь на данный момент.

Переговоры с «Ботафого» идут, сумма контракта обсуждается в районе 18-20 миллионов евро, идут эти переговоры чрезвычайно сложно, потому что никак клубы не могут согласовать число траншей, сумму стартовой выплаты. Бразильский клуб хочет эту сумму растянуть на как можно большее количество трансферных периодов.

Он [Бителло] вообще не выходит на связь. «Динамо» поддерживает связь только с агентом футболиста.

Если ситуация будет продолжаться, это будет еще один штраф на еще одну месячную зарплату», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец .

Контракт 25‑летнего хавбека с «Динамо» рассчитан до 2028 года. В нынешнем сезоне Бителло провел 15 матчей в Мир РПЛ , забил 1 гол и делал 9 результативных передач. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .

Переговоры «Динамо» и «Ботафого» по Бителло зашли в тупик. Других претендентов на хавбека нет («Матч ТВ»)