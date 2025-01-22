«Зенит» продал Клаудиньо «Аль-Садду» за 20 млн евро

Клаудиньо покинул «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 27-летнего полузащитника в «Аль-Садд ».

Сообщалось, что стоимость трансфера составит 20 миллионов евро .

Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом и 5 ассистами.

Статистику футболиста можно найти здесь .