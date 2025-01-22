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Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова против «Ман Сити», «Реал» примет «Ред Булл», «Арсенал» – «Динамо» Загреб, «Бавария» в гостях у «Фейеноорда», «Милан» сыграет с «Жироной», «Интер» – со «Спартой»

В Лиге чемпионов проходят матчи 7-го тура.

В среду «ПСЖ» Матвея Сафонова сразится с «Манчестер Сити», «Реал» примет «Ред Булл», «Арсенал» – «Динамо» Загреб, «Бавария» сыграет в гостях с «Фейеноордом», «Интер» – с пражской «Спартой», «Милан» проведет домашний матч с «Жироной».

Лига чемпионов

Общий этап

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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