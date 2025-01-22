«Спартак» и Селихов расторгли контракт

Александр Селихов покинул «Спартак».

Московский клуб объявил о расторжении контракта с вратарем по соглашению сторон.

«Вместе со «Спартаком » он завоевал серебряную и две бронзовых медали чемпионата страны. Был частью команды, когда красно-белые выиграли Суперкубок и Кубок России. Голкипер вписал свое имя в историю клуба яркими и надежными играми», – говорится в заявлении клуба.

Селихов выступал за «Спартак» с сезона-2016/17. На его счету 102 матча за команду.

Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Я видел в Селихове нового Акинфеева. Увы, не сложилось