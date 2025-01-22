«Спартак» и Селихов расторгли контракт
Александр Селихов покинул «Спартак».
Московский клуб объявил о расторжении контракта с вратарем по соглашению сторон.
«Вместе со «Спартаком» он завоевал серебряную и две бронзовых медали чемпионата страны. Был частью команды, когда красно-белые выиграли Суперкубок и Кубок России. Голкипер вписал свое имя в историю клуба яркими и надежными играми», – говорится в заявлении клуба.
Селихов выступал за «Спартак» с сезона-2016/17. На его счету 102 матча за команду.
Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Спартака»
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