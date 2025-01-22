Сметанин о Бителло: «Зенит» заливал миллионами истерики бразильцев – эти деньги стали токсичными для всего нашего футбола. «Динамо» послало агентов куда подальше, и правильно!»

Андрей Сметанин высказался об отказе Бителло приезжать на сборы «Динамо».

Сообщалось , что хавбек может перейти в «Ботафого».

«Что касается Бителло, эта история является печальным продолжением общеизвестных ситуаций, когда в предыдущие трансферные окна «Зенит » постоянно шел на поводу у своих бразильцев, которые схожими методами шантажировали клуб.

«Зенит» в ответ на шантаж исполнял все прихоти бразильцев, заливая их истерики миллионами. И эти миллионы стали токсичными не только для самих питерцев, но и для всего нашего футбола.

Вот и агенты Бителло , видимо, пообщались с ними и решили повторить этот трюк. Но руководство «Динамо» проявило характер и послало их куда подальше. И правильно! Хороший урок для остальных иностранцев – и правильный сигнал русским футболистам.

Думаю, бразилец в итоге извинится перед «Динамо» и вернется обратно. После этого с ним, может быть, будут что-то обсуждать», – сказал бывший вратарь «Динамо ».