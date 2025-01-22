Сметанин о Бителло: «Зенит» заливал миллионами истерики бразильцев – эти деньги стали токсичными для всего нашего футбола. «Динамо» послало агентов куда подальше, и правильно!»
Сообщалось, что хавбек может перейти в «Ботафого».
«Что касается Бителло, эта история является печальным продолжением общеизвестных ситуаций, когда в предыдущие трансферные окна «Зенит» постоянно шел на поводу у своих бразильцев, которые схожими методами шантажировали клуб.
«Зенит» в ответ на шантаж исполнял все прихоти бразильцев, заливая их истерики миллионами. И эти миллионы стали токсичными не только для самих питерцев, но и для всего нашего футбола.
Вот и агенты Бителло, видимо, пообщались с ними и решили повторить этот трюк. Но руководство «Динамо» проявило характер и послало их куда подальше. И правильно! Хороший урок для остальных иностранцев – и правильный сигнал русским футболистам.
Думаю, бразилец в итоге извинится перед «Динамо» и вернется обратно. После этого с ним, может быть, будут что-то обсуждать», – сказал бывший вратарь «Динамо».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий