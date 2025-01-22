Мендес перешел в «Коло-Коло» из ЦСКА. Хавбек не приехал на сборы «Крыльев», где играл в аренде

Виктор Мендес перешел в «Коло-Коло».

Чилийский клуб объявил о трансфере полузащитника из ЦСКА . Мендес присоединится к «Коло-Коло » после прохождения медосмотра и подписания контракта.

Сообщалось , что сумма трансфера составила 800 тысяч долларов без учета бонусов.

Ранее Мендес не вернулся из отпуска в расположение «Крыльев Советов », за которые играл на правах аренды.

В этом сезоне Мендес провел 10 матчей в Мир РПЛ и отдал 1 голевой пас. Статистику 25-летнего чилийца можно найти здесь .

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