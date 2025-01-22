Мендес перешел в «Коло-Коло» из ЦСКА. Хавбек не приехал на сборы «Крыльев», где играл в аренде
Виктор Мендес перешел в «Коло-Коло».
Чилийский клуб объявил о трансфере полузащитника из ЦСКА. Мендес присоединится к «Коло-Коло» после прохождения медосмотра и подписания контракта.
Сообщалось, что сумма трансфера составила 800 тысяч долларов без учета бонусов.
Ранее Мендес не вернулся из отпуска в расположение «Крыльев Советов», за которые играл на правах аренды.
В этом сезоне Мендес провел 10 матчей в Мир РПЛ и отдал 1 голевой пас. Статистику 25-летнего чилийца можно найти здесь.
Изображение: x.com/ColoColo
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Коло-Коло» в X
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