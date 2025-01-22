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  • «Барса» получит минимум 41,2 млн евро по итогам общего этапа ЛЧ. Максимальный доход при условии 1-го места в таблице – 53,2 млн евро
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«Барса» получит минимум 41,2 млн евро по итогам общего этапа ЛЧ. Максимальный доход при условии 1-го места в таблице – 53,2 млн евро

«Барселона» может заработать более 50 млн евро по итогам общего этапа ЛЧ.

После победы над «Бенфикой» (5:4) в 7-м туре каталонцы обеспечили себе выход в 1/8 финала. С 18 очками команда занимает 2-е место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на 3 очка.

As подсчитал, что по итогам общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» гарантированно заработает 41,2 миллиона евро – 18,6 млн евро за участие в турнире, 12,6 млн – за 6 выигранных на данный момент матчей и еще 11 млн – за выход в 1/8 финала.

Максимальный доход, который «Барселона» может получить в общем этапе ЛЧ, составляет 53,3 млн евро. Для этого каталонцы должны обыграть «Аталанту» в заключительном туре и занять первое место в таблице – это возможно за счет лучшей разницы мячей при условии поражения «Ливерпуля» от ПСВ.

Если «Барселона» финиширует второй, эта сумма будет немного ниже.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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