«Спартак» активно ищет форварда на замену Угальде, способного стать основным в случае ухода костариканца. Манфред интересен «ПСЖ» (Metaratings)

«Спартак» хочет подписать форварда на замену Манфреду Угальде.

По информации Metaratings, красно-белые находятся в поиске нападающего с перспективой и потенциалом роста, который сможет выходить на замену Угальде и стать основным в случае продажи костариканца.

Отмечается, что потенциальный новичок должен будет некоторое время мириться с ролью запасного, поскольку главный тренер «Спартака » Деян Станкович предпочитает не играть с двумя форвардами одновременно.

Ранее сообщалось о предметном интересе к Угальде со стороны «ПСЖ».

Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ – на счету костариканца 15 забитых голов в 18 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь .