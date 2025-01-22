«Спартак» активно ищет форварда на замену Угальде, способного стать основным в случае ухода костариканца. Манфред интересен «ПСЖ» (Metaratings)
«Спартак» хочет подписать форварда на замену Манфреду Угальде.
По информации Metaratings, красно-белые находятся в поиске нападающего с перспективой и потенциалом роста, который сможет выходить на замену Угальде и стать основным в случае продажи костариканца.
Отмечается, что потенциальный новичок должен будет некоторое время мириться с ролью запасного, поскольку главный тренер «Спартака» Деян Станкович предпочитает не играть с двумя форвардами одновременно.
Ранее сообщалось о предметном интересе к Угальде со стороны «ПСЖ».
Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ – на счету костариканца 15 забитых голов в 18 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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