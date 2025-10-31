Килиан Мбаппе: «Роналду – эталон в «Реале», номер один. Не могу сравнивать себя с ним, у меня другой путь»

Килиан Мбаппе назвал Криштиану Роналду эталоном в «Реале».

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не хочет сравнивать себя с Криштиану Роналду.

– Ты думаешь о том, чтобы превзойти Роналду?

– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Все знают, что Роналду – это эталон в «Реале», номер один. Я здесь полтора года, а он был здесь девять лет.

Я не могу сравнивать себя с ним и его достижениями. Мой путь другой. Я хочу идти своей дорогой. Но то, что меня упоминают в одном ряду с Роналду – уже повод для гордости. Я думаю только о том, чтобы идти своим путем, помогать команде и выигрывать все возможные титулы, – сказал форвард «Реала ».