Килиан Мбаппе: «Роналду – эталон в «Реале», номер один. Не могу сравнивать себя с ним, у меня другой путь»
Килиан Мбаппе назвал Криштиану Роналду эталоном в «Реале».
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не хочет сравнивать себя с Криштиану Роналду.
– Ты думаешь о том, чтобы превзойти Роналду?
– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Все знают, что Роналду – это эталон в «Реале», номер один. Я здесь полтора года, а он был здесь девять лет.
Я не могу сравнивать себя с ним и его достижениями. Мой путь другой. Я хочу идти своей дорогой. Но то, что меня упоминают в одном ряду с Роналду – уже повод для гордости. Я думаю только о том, чтобы идти своим путем, помогать команде и выигрывать все возможные титулы, – сказал форвард «Реала».
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2146 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости