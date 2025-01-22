ЦСКА о Мендесе в «Коло-Коло»: «С удивлением увидели объявление о трансфере. Чилийские коллеги торопят события. Ведем переговоры, но контракт пока не подписан»
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Фелипе Мендеса в «Коло-Коло».
Сегодня «Коло‑Коло» объявил о переходе чилийского полузащитника. Права на футболиста принадлежат ЦСКА. Ранее Мендес не явился в Турцию на сборы «Крыльев Советов», которые арендовали его в сентябре 2024 года до конца сезона.
«С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло‑Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан – вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока.
Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение. Но на данный момент Виктор – игрок ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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