ЦСКА о Мендесе в «Коло-Коло»: «С удивлением увидели объявление о трансфере. Чилийские коллеги торопят события. Ведем переговоры, но контракт пока не подписан»

В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Фелипе Мендеса в «Коло-Коло».

Сегодня «Коло‑Коло» объявил о переходе чилийского полузащитника. Права на футболиста принадлежат ЦСКА. Ранее Мендес не явился в Турцию на сборы «Крыльев Советов », которые арендовали его в сентябре 2024 года до конца сезона.

«С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло‑Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан – вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока.

Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение. Но на данный момент Виктор – игрок ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.