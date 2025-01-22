  • Спортс
  • Конный спорт
  • Новости
  • Бельгийский всадник Михилс сдал положительную пробу на Олимпиаде-2024, но избежал дисквалификации. Он объяснил попадание допинга в организм закапыванием капель в глаза собаки
107

Бельгийский всадник Михилс сдал положительную пробу на Олимпиаде-2024, но избежал дисквалификации. Он объяснил попадание допинга в организм закапыванием капель в глаза собаки

Бельгийский спортсмен сдал положительную пробу на Олимпиаде, но избежал бана.

Бельгийский всадник Домиен Михилс сдал положительный допинг-тест 3 августа 2024 года на Играх в Париже. В его пробе обнаружили дорзоламид – офтальмологическое применение (капли в глаза) этого вещества разрешено, в то время как другие способы применения являются нарушением.

В ходе разбирательства спортсмену удалось доказать, что дорзоламид попал в его организм, когда он закапывал глаза своей собаке для лечения ее болезни.

С учетом того, что препарат попал в организм бельгийца запрещенным способом, его случай признали нарушением антидопинговых правил, однако спортсмену удалось доказать отсутствие вины или халатности со своей стороны.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) аннулировало результат Михилса в личных соревнованиях (22-е место в выездке), но оставило в силе пятое место сборной Бельгии в командном турнире.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ITA
ITA
logoдопинг
собаки
logoсборная Бельгии
logoОлимпиада-2024
Домиен Михилс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Конный спорт в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Бах полностью потерял свое лицо и опозорил мировой спорт. Он оставил после себя грязное пятно на международном олимпийском движении»
447 января, 06:55
Российские спортсмены для допуска будут проходить специальную проверку в соответствии с рекомендациями ISU и МОК
9820 декабря 2024, 10:09
Олимпийский чемпион пловец Хафнауи временно отстранен за допинговое нарушение
7 декабря 2024, 13:45
Рекомендуем
Главные новости
Трехкратную олимпийскую чемпионку Дюжарден дисквалифицировали на год за жестокое обращение с лошадью
16 декабря 2024, 07:10
Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус двум спортсменкам
12 ноября 2024, 17:51
Международная федерация конного спорта прекратила финансирование допинг-проверок лошадей в России
27 сентября 2024, 14:42
Лабораторию в США обвинили в сокрытии допинг-тестов лошадей из скачек
219 сентября 2024, 09:51
В РУСАДА заявили о проблемах с допинг-тестированием лошадей: «У нашей федерации возникли сложности во взаимодействии с международной в вопросе, как продлить действие лицензий»
16 сентября 2024, 09:18
Олимпиада-2024. Конный спорт. Немец Кукук выиграл золото в личном конкуре
6 августа 2024, 10:51
Олимпиада-2024. Конный спорт. Фон Бредов-Верндль выиграла золото в личной выездке, Верт – 2-я, Фрай – 3-я
4 августа 2024, 11:37
Немецкая всадница Изабель Верт стала 8-кратной олимпийской чемпионкой. Ее первая медаль была в 1992-м
173 августа 2024, 15:26
Олимпиада-2024. Конный спорт. Германия выиграла командную выездку, Дания – 2-я, Великобритания – 3-я
13 августа 2024, 13:44
Олимпиада-2024. Конный спорт. Великобритания победила в командном конкуре
12 августа 2024, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Международная федерация конного спорта не получала от российских спортсменов заявок на нейтральный статус
14 февраля 2024, 05:58
Свищев о словах бывшего постпреда США при ООН: «Дело за малым, чтобы Янг объяснил бывшим коллегам и согражданам, что необходимо уходить от вмешательства политики в спорт»
722 марта 2022, 08:55
На Олимпиаде в Токио усыпили лошадь швейцарского спортсмена
172 августа 2021, 20:50
Олимпиада-2020. Конное троеборье. Митин идет 37-м после двух видов, Настенко – 47-й
21 августа 2021, 04:58
Марков, Митин, Меркулова и Костерина вошли в состав сборной России по конному спорту на Олимпиаду в Токио
1 июля 2021, 05:12
Первая женщина-победитель Кубка Мельбурна сдала положительный допинг-тест
128 июня 2017, 19:18
В 27 лет ушел из жизни призер этапов Кубка мира по конному спорту Иван Анточика
17 мая 2017, 14:16
Россиянин Сотсков скончался после падения с лошади на соревнованиях в Минске
111 сентября 2016, 08:50
Рио-2016. Конкур. Британец Скелтон выиграл золото
219 августа 2016, 18:13
Рио-2016. Конкур. Франция завоевала золото в командном турнире
17 августа 2016, 16:09
Рекомендуем