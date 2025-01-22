Бельгийский всадник Михилс сдал положительную пробу на Олимпиаде-2024, но избежал дисквалификации. Он объяснил попадание допинга в организм закапыванием капель в глаза собаки
Бельгийский всадник Домиен Михилс сдал положительный допинг-тест 3 августа 2024 года на Играх в Париже. В его пробе обнаружили дорзоламид – офтальмологическое применение (капли в глаза) этого вещества разрешено, в то время как другие способы применения являются нарушением.
В ходе разбирательства спортсмену удалось доказать, что дорзоламид попал в его организм, когда он закапывал глаза своей собаке для лечения ее болезни.
С учетом того, что препарат попал в организм бельгийца запрещенным способом, его случай признали нарушением антидопинговых правил, однако спортсмену удалось доказать отсутствие вины или халатности со своей стороны.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) аннулировало результат Михилса в личных соревнованиях (22-е место в выездке), но оставило в силе пятое место сборной Бельгии в командном турнире.
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